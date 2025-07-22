Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن

Lebanon 24
22-07-2025 | 12:45
A-
A+

Doc-P-1395157-638888097859653962.jpg
Doc-P-1395157-638888097859653962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتزم كوريا الشمالية بناء مدمرة جديدة تزن 5 آلاف طنّ لرفد قواتها البحرية، وذلك بعد وضع سفينتين مماثلتين في الخدمة هذا العام، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، الثلاثاء.
Advertisement

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن العمال في حوض بناء السفن في نامفو (جنوب غربي بيونغ يانغ) تعهدوا في أثناء تجمُّع، الاثنين، إنجاز بناء السفينة بحلول 10 تشرين الأول 2026، المصادف ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم، وهو الوحيد في البلاد.

وأفادت بأن النظام الحاكم سيبني «المدمرة الثالثة من فئة (تشوي هيون)» التي وُصفت بأنها «سفينة حربية قوية».

وحث مدير الحوض العمال على الوفاء بالمهلة لدعم «خطة بناء قوات مسلحة قوية»، و«الدفاع بحزم عن السيادة البحرية المنيعة والمصالح الوطنية».

وأطلقت كوريا الشمالية بحضور الزعيم كيم جونغ أون في منتصف حزيران، مدمرة كانت قد تعرضت لحادث خلال تدشينها في أيار.

وأقيمت المراسم للسفينة التي أطلق عليها اسم «كانغ كون» تيمناً بجنرال كوري شمالي قُتل خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، في حوض بناء السفن «راجين» في راسون بشمال شرقي البلاد، بحسب «وكالة الأنباء الكورية».

وعزت السلطات فشل المحاولة الأولى لإطلاق المدمرة التي تزن 5 آلاف طن في 21 مايو، في ميناء تشونغجين إلى «حادث خطير» أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.

ووصف الزعيم الكوري الشمالي الحادث بـ«عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطْلق». (الشرق الأوسط)

مواضيع ذات صلة
زعيم كوريا الشمالية: نخطط لبناء مدمرتين بزنة 5 آلاف طن للواحدة
lebanon 24
22/07/2025 23:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... كوريا الشمالية ترفع مدمرة الصواريخ النووية التي انقلبت الشهر الماضي
lebanon 24
22/07/2025 23:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام يابانية: طوكيو تعتزم تصدير مدمرات بحرية إلى الفلبين لردع الصين
lebanon 24
22/07/2025 23:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إحصاء اولي يرصد أضرار الغارات الاسرائيلية الاخيرة: 9 أبنية مدمرة ومئات الوحدات المتضررة
lebanon 24
22/07/2025 23:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-07-22
15:40 | 2025-07-22
15:36 | 2025-07-22
15:16 | 2025-07-22
15:00 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24