كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن

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تعتزم بناء مدمرة جديدة تزن 5 آلاف طنّ لرفد قواتها البحرية، وذلك بعد وضع سفينتين مماثلتين في الخدمة هذا العام، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، الثلاثاء.وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن العمال في حوض بناء السفن في نامفو (جنوب غربي بيونغ يانغ) تعهدوا في أثناء تجمُّع، الاثنين، إنجاز بناء السفينة بحلول 10 تشرين الأول 2026، المصادف ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم، وهو الوحيد في البلاد.وأفادت بأن النظام الحاكم سيبني «المدمرة الثالثة من فئة (تشوي هيون)» التي وُصفت بأنها «سفينة حربية قوية».وحث مدير الحوض العمال على الوفاء بالمهلة لدعم «خطة بناء قوات مسلحة قوية»، و«الدفاع بحزم عن السيادة البحرية المنيعة والمصالح الوطنية».وأطلقت الشمالية بحضور الزعيم في منتصف حزيران، مدمرة كانت قد تعرضت لحادث خلال تدشينها في أيار.وأقيمت المراسم للسفينة التي أطلق عليها اسم «كانغ كون» تيمناً بجنرال شمالي قُتل خلال الحرب (1950 - 1953)، في حوض بناء السفن «راجين» في راسون بشمال شرقي البلاد، بحسب « الكورية».وعزت السلطات فشل المحاولة الأولى لإطلاق المدمرة التي تزن 5 آلاف طن في 21 ، في ميناء تشونغجين إلى «حادث خطير» أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.ووصف الزعيم الكوري الحادث بـ«عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطْلق». (الشرق الأوسط)