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عربي-دولي

جدل واسع بعد تسريبات عن خطط يمينية لتحويل غزة إلى مشروع سياحي

Lebanon 24
22-07-2025 | 15:40
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أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن "بعضا من قادة اليمين المتطرف الإسرائيلي، عقدوا لقاء علنيا، الثلاثاء، لمناقشة تحويل غزة إلى "ريفييرا" سياحية، في حين يواجه سكان القطاع الفلسطيني المدمّر أزمة إنسانية متفاقمة.
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عُقد اللقاء الذي نظّم تحت شعار "الريفييرا في غزة: من رؤية إلى واقع" في الكنيست، برعاية عدد من الأعضاء الأكثر تشددا في البرلمان الإسرائيلي.

وشاركت في اللقاء شخصيات منها وزير المال بتسلئيل سموطريتش، والناشطة دانييلا فايس، وهي من أبرز المنادين بالاستيطان اليهودي في قطاع غزة.

يستحضر شعار اللقاء طرحا للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اقترح في شباط تحويل القطاع المدمّر من جراء الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إخراج سكانه الفلسطينيين ووضعه تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ولاقى الاقتراح ردات فعل مندّدة دولية وعربية، وأعاد الى أذهان الفلسطينيين ذكريات "النكبة" التي رافقت قيام دولة إسرائيل في العام 1948 وأدت الى تهجير نحو 700 ألف فلسطيني.

وناقش المشاركون في لقاء الثلاثاء "خطة رئيسية" أعدتها منظمة فايس لإعادة إرساء وجود يهودي دائم في غزة.

يلحظ المخطط التفصيلي بناء وحدات سكنية لـ 1,2 مليون مستوطن جديد، وتطوير مناطق صناعية وزراعية، إضافة إلى مجمعات سياحية ساحلية.

في العام 2005 جرى تفكيك ثماني مستوطنات إسرائيلية كانت مقامة في مناطق مختلفة من غزة، تزامنا مع انسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع الذي احتلته في حرب 1967. (الوكالة الوطنية)
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