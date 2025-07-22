"إذا لزم الأمر".. ترامب يهدد بضربات جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية

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حذر الرئيس الأميركي مجددًا، معلنا استعداده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية "إذا لزم الأمر".

وجاء تهديد بعد أن تحدّث لقناة الأميركية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع بشأن البرمنامج حاليا.



وكتب ترامب في موقع "تروث سوشيال": " عباس يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: "الأضرار بالغة، لقد دُمرت".. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر".



وفي 21 حزيران الماضي، دمرت الضربات الأميركية باستخدام قاذفات B-2 المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو، التي كانت مخبأة تحت عمق نصف ميل. وقد سبقت هذه الضربات هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى و14 عالما نوويا على الأقل. (روسيا اليوم)