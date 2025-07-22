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عربي-دولي
"إذا لزم الأمر".. ترامب يهدد بضربات جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية
Lebanon 24
22-07-2025
|
15:16
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حذر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إيران
مجددًا، معلنا استعداده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية
الإيرانية
"إذا لزم الأمر".
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وجاء تهديد
ترامب
بعد أن تحدّث
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
لقناة
فوكس نيوز
الأميركية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع
الولايات المتحدة
بشأن البرمنامج
النووي
حاليا.
وكتب ترامب في موقع "تروث سوشيال": "
وزير الخارجية
عباس
عراقجي
يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: "الأضرار بالغة، لقد دُمرت".. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر".
وفي 21 حزيران الماضي، دمرت الضربات الأميركية باستخدام قاذفات B-2 المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو، التي كانت مخبأة تحت
جبل على
عمق نصف ميل. وقد سبقت هذه الضربات هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى و14 عالما نوويا على الأقل. (روسيا اليوم)
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