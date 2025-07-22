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عربي-دولي

فيديو مروع ينتشر.. هكذا تم توثيق لحظة إعدام طائفي في السويداء

Lebanon 24
22-07-2025 | 15:36
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انتشر مقطع فيديو "مروّع" يظهر عملية قتل طائفي لرجل في إحدى القرى بالسويداء.

وحسب مصادر محلية، ففي يوم 15 تموز الجاري أوقف مسلحون رجلا أمام إحدى المدارس في قرية الثعلة وسألوه: "أنت مسلم أم درزي؟".
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الرجل برد بصوت غير واضح بأنه (سوري) ثم بعد ذلك أعادوا طرح نفس السؤال عليه، فأقر بأنه (درزي). وقال المسلحون بصوت مرتفع إنه (درزي) ليعقب ذلك إطلاق النار عليه ليسقط قتيلا على الفور.

الفيديو الذي نشر اليوم الثلاثاء، يضاف إلى سلسلة الفيديوهات، التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية والتي توثق الانتهاكات التي حصلت في السويداء.

وأدانت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، "بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، وتؤكد أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات"، مبرزة أنها باشرت "تحقيقات لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم".

وارتفعت حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء.(سكاي نيوز)
 
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