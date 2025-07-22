قسد: تسليم السلاح في الوقت الحالي مستحيل

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شددت قوات (قسد) الثلاثاء، على أن تسليمها للسلاح في الوقت الحالي "مسألة مستحيلة".وقال المتحدث الرسمي باسم "قسد" أبجر داوود: "في ظل التوترات المستمرة في سوريا وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلـحتها".وأضاف أن: "قسد يمكنها الانضمام إلى عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون ".وأشار إلى أن "قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه".من جانبه قال عضو لحزب الكردي صالح مسلم إنه "إذا توفرت الثقة والضمانات الدستورية فلن نتمسك بالسلاح".وأضاف في حديثه لـ" عربية": "هناك تباطؤ من الحكومة في تطبيق الاتفاق".وتابع: "حريصون على تطبيق الاتفاق الموقع بين والحكومة السورية". (سكاي نيوز)