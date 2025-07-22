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عربي-دولي
قسد: تسليم السلاح في الوقت الحالي مستحيل
Lebanon 24
22-07-2025
|
16:35
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شددت قوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) الثلاثاء، على أن تسليمها للسلاح في الوقت الحالي "مسألة مستحيلة".
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وقال المتحدث الرسمي باسم "قسد" أبجر داوود: "في ظل التوترات المستمرة في سوريا وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلـحتها".
وأضاف أن: "قسد يمكنها الانضمام إلى
الجيش السوري
عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون
الكردي
".
وأشار إلى أن "قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه".
من جانبه قال عضو
المجلس الرئاسي
لحزب
الاتحاد الديمقراطي
الكردي صالح مسلم إنه "إذا توفرت الثقة والضمانات الدستورية فلن نتمسك بالسلاح".
وأضاف في حديثه لـ"
سكاي نيوز
عربية": "هناك تباطؤ من الحكومة
السورية
في تطبيق الاتفاق".
وتابع: "حريصون على تطبيق الاتفاق الموقع بين
الإدارة الذاتية
والحكومة السورية". (سكاي نيوز)
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