براك يؤكد: القوات الحكومية السورية لم ترتكب انتهاكات في السويداء

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رأى السفير الأميركي في والمبعوث الخاص إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تفكر في أن تكون أكثر شمولاً بأقرب وقت.وقال خلال مقابلة مع إن القوات السورية لم ترتكب انتهاكات بحق في .وأضاف أن "مسلحي داعش ربما كانوا متنكرين في زي الحكومة السورية باشتباكات السويداء".وأشار إلى أن زادت من ارتباك الوضع في سوريا.وتابع أنه "يمكن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في الوقت المناسب".كما واصل حديث بالقول إن "رسالتنا إلى هي إجراء حوار لتهدئة المخاوف بشأن سوريا".وختم لافتاً إلى أن أميركا يمكن أن تلعب دور "الوسيط النزيه" بين سوريا وإسرائيل لتبديد أي مخاوف.(العربية)