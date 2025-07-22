Advertisement

عربي-دولي

براك يؤكد: القوات الحكومية السورية لم ترتكب انتهاكات في السويداء

Lebanon 24
22-07-2025 | 17:22
A-
A+
Doc-P-1395306-638888492624453297.PNG
Doc-P-1395306-638888492624453297.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك أن الحكومة السورية الجديدة يجب أن تفكر في أن تكون أكثر شمولاً بأقرب وقت.
Advertisement

وقال براك خلال مقابلة مع رويترز إن القوات السورية لم ترتكب انتهاكات بحق الدروز في السويداء جنوب سوريا.

وأضاف أن "مسلحي داعش ربما كانوا متنكرين في زي الحكومة السورية باشتباكات السويداء".

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية زادت من ارتباك الوضع في سوريا.

وتابع أنه "يمكن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في الوقت المناسب".

كما واصل حديث بالقول إن "رسالتنا إلى إسرائيل هي إجراء حوار لتهدئة المخاوف بشأن سوريا".

وختم لافتاً إلى أن أميركا يمكن أن تلعب دور "الوسيط النزيه" بين سوريا وإسرائيل لتبديد أي مخاوف.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
براك: القوات السورية لم ترتكب انتهاكات بحق الدروز في السويداء
lebanon 24
23/07/2025 09:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية
lebanon 24
23/07/2025 09:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك لرويترز: الفظائع التي تحدث في السويداء ليست من صنيع قوات الجيش السوري
lebanon 24
23/07/2025 09:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: مسلحو داعش ربما كانوا متنكرين في زي الحكومة السورية باشتباكات السويداء
lebanon 24
23/07/2025 09:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:32 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:43 | 2025-07-23
02:32 | 2025-07-23
02:15 | 2025-07-23
02:07 | 2025-07-23
01:24 | 2025-07-23
01:22 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24