تحذير من "مجاعة جماعية" في غزة

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جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا، حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء، من خطر تفشّي "مجاعة جماعية" في المدمّر.وتواجه ضغوطا دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني المروّع في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر من جراء الحرب الدائرة فيه بين الدولة وحركة .وفي نهاية أيار الماضي، خفّفت إسرائيل جزئيا الحصار الشامل الذي فرضته على القطاع في مطلع وأدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.واليوم الأربعاء، قالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها "أطباء "، و"منظمة العفو الدولية"، و"أوكسفام إنترناشونال" وفروع عديدة من منظمتي "أطباء العالم" و"كاريتاس" إنّه "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال".ودعت المنظمات في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح كلّ المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحرّ للمساعدات الإنسانية إليه.يأتي هذا البيان غداة اتّهام المفوضية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار ، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها وإسرائيل.من جانبها، تتّهم إسرائيل حركة حماس باستغلال معاناة المدنيّين، لا سيّما عبر نهب المساعدات الإنسانية من أجل إعادة بيعها بأسعار باهظة أو عبر إطلاق النار على منتظري هذه المساعدات.(سكاي نيوز)