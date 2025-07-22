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في حادث تحطم.. وكرانيا تفقد أولى مقاتلات "ميراج 200"

Lebanon 24
22-07-2025 | 23:51
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 فقدت أوكرانيا أولى مقاتلاتها الفرنسية من طراز ميراج 2000 في حادث تحطّم تمكّن خلاله الطيّار من القفز من الطائرة بسلام، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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وقال زيلينسكي في خطاب بثّه الموقع الإلكتروني للرئاسة فجر الأربعاء "للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة. طائرة فرنسية، فعّالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج"، مؤكدا أنّ "الطيّار تمكّن من القفز، ولم يُسقطها الروس".

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أنّ الحادث وقع مساء الثلاثاء، و"لم يتسبّب بأيّ إصابات على الأرض".
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