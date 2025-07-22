بزشكيان يحذر إسرائيل مجددًا: جاهزون لضرب عمقها عند الضرورة

أكد ، أن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري إسرائيلي جديد إذا اقتضت الضرورة.

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وقال في مقابلة خاصة مع مساء الثلاثاء، إن وجّهت ضربات قوية لإيران، لكن ردت بقوة على عمقها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن "العدو يتكتم على حجم الخسائر التي تكبدها في الضربات ".



وأشار الرئيس إلى أن إسرائيل "سعت لتغيير وتفكيكها عبر نشر الفوضى وضرب النظام السياسي من الداخل، لكنها فشلت"، لافتا إلى أن إيران واجهت محاولات اختراق أمنية، لكنه شدد على أن "العامل الحاسم كان التكنولوجيا وتسخير قدرات أميركية في هذه الهجمات".



وعن مسار الحرب، قال بزشكيان: "لا نريد الحرب، ولا نعتقد أن وقف إطلاق النار دائم، لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة إن استهدفنا". وأضاف أن إسرائيل تمنع أي نقاش داخلي حول فاعلية الضربات الإيرانية، لكن طلبها وقف الحرب يكشف الكثير من الحقائق التي لا تعلنها رسميا.



وحول مستقبل البرنامج الإيراني، شدد بزشكيان على أن "الحديث عن انتهاء البرنامج النووي الإيراني هو مجرد وهم"، مؤكدا أن طهران لا تزال متمسكة بقدراتها النووية كجزء من سيادتها الاستراتيجية.



وعلّق على محاولة اغتياله التي نفذت قبل أسابيع، وقال إن "الحادثة جزء من سعي إسرائيل لتحويل المعركة نحو اغتيال السياسيين، بعد أن استهدفت القادة العسكريين في المراحل السابقة". (روسيا اليوم)