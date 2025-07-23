مارين لوبان تواجه فضيحة جديدة.. صحيفة فرنسية تكشف المستور

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عادت قضايا الرئيسة السابقة لحزب اليميني المتطرف ، إلى الواجهة مجددا، بعدما كشفت صحيفة "لوموند" أنها استمرت في تقاضي راتب شهري قدره 5000 من الحزب، رغم مرور عامين على استقالتها النهائية من رئاسته.وقالت الصحيفة إنه حتى حزيران 2024 على الأقل، كانت النائبة عن بادو كاليه تتقاضى من الحزب اليميني المتطرف نفس المبلغ الذي تقاضته خلال السنوات السابقة كرئيسة للحزب.وكانت السياسية الفرنسية المرشحة لقصر الإليزيه 3 مرات قد تخلت نهائيًا عن رئاسة عام 2022، لكن ذلك لا يعني أنها أصبحت مجرد ناشطة عادية، وهي ليست ناشطة متطوعة على أي حال، وفق الصحيفة.وأوضحت "لوموند" أنه "في عامي 2022 و2023، حصلت مارين على مبلغ صافٍ قدره 60 ألف يورو من الحزب اليميني المتطرف، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه في السنوات الست السابقة، عندما كانت رئيسة للحزب.وتُضاف هذه القضية إلى ما تواجهه المرشحة الرئاسية السابقة من اتهامات بالفساد، دفعت إلى إصدار حكم قضائي بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.وفي آذار، أعلنت أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، ما يمنع ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027، إضافة إلى الحكم بسجنها 4 سنوات.وقالت رئيسة المحكمة: "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية". (ارم نيوز)