الحكومة الألمانية توافق على تسليم 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا

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وافقت الحكومة على تسليم 40 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" إلى ، وذلك عقب قرار صادر عن الاتحادي يؤيد الصفقة.ويأتي هذا التطور في إطار المحادثات الجارية بين أنقرة وشركاء التصنيع بشأن تزويد القوات الجوية بهذه الطائرات المتطورة، والتي تُعد من أحدث المقاتلات متعددة المهام في .وتنتمي مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى كونسورتيوم صناعي مشترك يضم شركات من وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، تمثّلها كل من: إيرباص، وبي.إيه.إي سيستمز ، وليوناردو .وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على تحسن العلاقات الدفاعية بين برلين وأنقرة، بعد التوترات السياسية التي ألقت بظلالها على التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في صفقات التسليح.يوروفايتر تايفونوتعد الطائرة القتالية يوروفايتر تايفون إحدى أبرز وأقوى المقاتلات متعددة المهام في العالم اليوم، وتتميز بتصميمها المشترك الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقدرات القتالية الفائقة.صُممت التايفون لتلبية متطلبات الحروب الجوية الحديثة، وتقديم تفوق جوي، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الهجوم الأرضي بدقة عالية.وتتمتع التايفون بحزمة إلكترونيات طيران متطورة ونظم أسلحة متعددة تمنحها ميزة حاسمة في أي اشتباك.(سكاي نيوز)