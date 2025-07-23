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عربي-دولي

الحكومة الألمانية توافق على تسليم 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:07
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وافقت الحكومة الألمانية على تسليم 40 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا، وذلك عقب قرار صادر عن مجلس الأمن الاتحادي يؤيد الصفقة.
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ويأتي هذا التطور في إطار المحادثات الجارية بين أنقرة وشركاء التصنيع الأوروبيين بشأن تزويد القوات الجوية التركية بهذه الطائرات المتطورة، والتي تُعد من أحدث المقاتلات متعددة المهام في أوروبا.

وتنتمي مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى كونسورتيوم صناعي مشترك يضم شركات من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، تمثّلها كل من: إيرباص، وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية، وليوناردو الإيطالية.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على تحسن العلاقات الدفاعية بين برلين وأنقرة، بعد سنوات من التوترات السياسية التي ألقت بظلالها على التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في صفقات التسليح.

يوروفايتر تايفون
وتعد الطائرة القتالية يوروفايتر تايفون إحدى أبرز وأقوى المقاتلات متعددة المهام في العالم اليوم، وتتميز بتصميمها الأوروبي المشترك الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقدرات القتالية الفائقة.

صُممت التايفون لتلبية متطلبات الحروب الجوية الحديثة، وتقديم تفوق جوي، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الهجوم الأرضي بدقة عالية.

وتتمتع التايفون بحزمة إلكترونيات طيران متطورة ونظم أسلحة متعددة تمنحها ميزة حاسمة في أي اشتباك.(سكاي نيوز)
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