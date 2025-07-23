Advertisement

عربي-دولي

غزة ستصبح "جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".. هذا ما أعلنه وزير اسرائيلي

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1395373-638888599850198832.jpg
Doc-P-1395373-638888599850198832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن قطاع غزة "سيصبح جزءا لايتجزأ من دولة إسرائيل".
Advertisement

وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بـ"فرصة هائلة" لإعادة بناء المستوطنات في القطاع، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأيد سموتريتش "الضم الأمني" لشمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، قائلا إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير "يؤيد الفكرة"، وقال إن غزة ستصبح "جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وأدلى سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع بهذه التصريحات في مؤتمر بالكنيست بعنوان "ريفييرا غزة - من الرؤية إلى الواقع" والذي عرض فيه المشاركون خططا لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

وقال: "أعتقد حقا أن هناك فرصة هائلة"، مقترحا أن تبدأ إسرائيل "بالحدود الشمالية وإنشاء ثلاث تجمعات سكنية هناك، نحن نتحدث عن ذلك بالفعل. البعض يطلق عليه اسم "ضم أمني"."

وأضاف: "صرح رئيس الأركان الأسبوع الماضي بضرورة الضم الأمني".

وانعقد المؤتمر في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن من سيحكم غزة بعد حرب إسرائيل المستمرة مع "حماس" هناك، وفق الصحيفة العبرية.

ودعا سموتريتش وغيره من السياسيين اليمينيين المتطرفين مرارا وتكرارا إسرائيل إلى السيطرة على غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على قول سموتريتش بأن زامير "يؤيد الضم".

وشمل الحضور في المؤتمر وزراء بالحكومة، وأعضاء في الكنيست، ورؤساء مجالس إقليمية، وأفراد أمن، وأقارب رهائن، وباحثين، ونشطاء، دعا المتحدثون إلى جعل إعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة "سياسة حكومية".(روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ليورونيوز: حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من مستقبل غزة
lebanon 24
23/07/2025 13:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي بحركة رجال الكرامة ليث البلعوس: السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا (العربية)
lebanon 24
23/07/2025 13:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا
lebanon 24
23/07/2025 13:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: استقرار ليبيا السياسي والأمني جزء لا يتجزأ من استقرار مصر
lebanon 24
23/07/2025 13:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-07-23
05:30 | 2025-07-23
05:21 | 2025-07-23
03:40 | 2025-07-23
03:30 | 2025-07-23
03:29 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24