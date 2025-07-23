غزة ستصبح "جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".. هذا ما أعلنه وزير اسرائيلي

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أعلن بتسلئيل سموتريتش أن "سيصبح جزءا لايتجزأ من دولة ".وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بـ"فرصة هائلة" لإعادة بناء في القطاع، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأيد سموتريتش "الضم الأمني" لشمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، قائلا إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير "يؤيد الفكرة"، وقال إن غزة ستصبح "جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".وأدلى سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في بهذه التصريحات في مؤتمر بالكنيست بعنوان "ريفييرا غزة - من الرؤية إلى الواقع" والذي عرض فيه المشاركون خططا لإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.وقال: "أعتقد حقا أن هناك فرصة هائلة"، مقترحا أن تبدأ إسرائيل "بالحدود الشمالية وإنشاء ثلاث تجمعات سكنية هناك، نحن نتحدث عن ذلك بالفعل. البعض يطلق عليه اسم "ضم أمني"."وأضاف: "صرح الأسبوع الماضي بضرورة الضم الأمني".وانعقد المؤتمر في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن من سيحكم غزة بعد حرب إسرائيل المستمرة مع " " هناك، وفق الصحيفة العبرية.ودعا سموتريتش وغيره من السياسيين اليمينيين المتطرفين مرارا وتكرارا إسرائيل إلى السيطرة على غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على قول سموتريتش بأن زامير "يؤيد الضم".وشمل الحضور في المؤتمر وزراء بالحكومة، وأعضاء في الكنيست، ورؤساء مجالس إقليمية، وأفراد أمن، وأقارب رهائن، وباحثين، ونشطاء، دعا المتحدثون إلى جعل إعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة "سياسة حكومية".(روسيا اليوم)