Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب متهمة بسلسلة حرائق وانفجارات غامضة في إيران

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1395393-638888620669655170.jpg
Doc-P-1395393-638888620669655170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رجحت إيران أن سلسلة الحرائق والانفجارات التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوعين ناجمة عن "أعمال تخريبية"، مشيرة إلى احتمال ضلوع إسرائيل فيها.
Advertisement

ونقلت  صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، بينهم عضو في الحرس الثوري، قولهم إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحوادث التي طالت مصافي نفط ومجمعات سكنية ومواقع حساسة في أنحاء متفرقة من البلاد ليست عرضية، بل قد تكون جزءا من حملة منسقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وقال أحد المسؤولين إن الجهات المعنية تتحفظ في توجيه اتهام علني لتل أبيب لتجنب الدخول في مواجهة مباشرة قد تفرض على إيران الرد العسكري، في وقت لا تزال فيه منشآتها العسكرية والدفاعية تتعافى من آثار الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤول أوروبي مطلع على الملف الإيراني قوله إن التفجيرات الأخيرة تحمل بصمات "حرب نفسية" تنفذها إسرائيل ضد طهران، في إطار حرب الظل المستمرة بين الجانبين منذ سنوات.

ورفضت إسرائيل التعليق على تلك الاتهامات، لكن رئيس جهاز "الموساد" كان قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن العمليات داخل إيران "ستستمر كما كانت دائما".

ورغم غياب الأدلة العلنية التي تؤكد فرضية التخريب، ورغم تفسيرات السلطات لبعض الحرائق على أنها ناتجة عن تسرب غاز أو حرق نفايات أو مشاكل بالبنية التحتية، إلا أنها لم تقدم تفسيرا للرأي العام يوضح سبب تكرار الانفجارات الغازية بمعدل انفجار أو اثنين يوميا في مختلف أنحاء البلاد، وفق الصحيفة.

ووقعت بعض هذه الحوادث في مواقع استراتيجية، مثل الحريق الذي اندلع السبت الماضي في مصفاة نفط كبرى بمدينة عبادان جنوب إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وتوقف أحد خطوط الإنتاج. بينما ساهمت حوادث أخرى، مثل الانفجارات في المباني السكنية والمصانع. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
انفجارات غامضة تهزّ إيران: تسرب غاز أم عمليات إسرائيلية؟
lebanon 24
23/07/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في تل أبيب ووسط إسرائيل
lebanon 24
23/07/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار يستهدف مقر السفارة النرويجية وسط تل أبيب
lebanon 24
23/07/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الخارجية النرويجية: وقوع انفجار مساء الخميس في تل أبيب بمقر السفير النرويجي في إسرائيل
lebanon 24
23/07/2025 13:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-07-23
05:30 | 2025-07-23
05:21 | 2025-07-23
03:40 | 2025-07-23
03:30 | 2025-07-23
03:29 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24