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عربي-دولي
مناورة بحرية كبرى لموسكو .. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع
Lebanon 24
23-07-2025
|
03:21
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قالت
وزارة الدفاع الروسية
إن البلاد بدأت الأربعاء تدريبات بحرية واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 150 سفينة و15 ألف جندي في المحيط
الهادي
والمحيط القطبي
الشمالي
وبحر
البلطيق
وبحر
قزوين
.
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وأضافت الوزارة أن مناورات “عاصفة تموز” ستجرى في الفترة من 23 إلى 27
تموز
وستختبر جاهزية الأسطول للعمليات غير المعتادة واستخدام الأسلحة بعيدة المدى وغيرها من
التكنولوجيا المتقدمة
بما في ذلك الأنظمة المسيرة.
وقالت الوزارة “في البحر، ستتدرب طواقم السفن على الانتشار في مناطق القتال، وإجراء عمليات مضادة للغواصات، والدفاع عن مناطق الانتشار ومناطق النشاط الاقتصادي”.
وأضافت أن المناورات ستمشل أيضا التدريب على “صد هجمات أسلحة الهجوم الجوي والزوارق المسيرة والطائرات المسيرة المعادية لضمان سلامة الملاحة، وضرب أهداف العدو والمجموعات البحرية”.
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