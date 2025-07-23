مناورة بحرية كبرى لموسكو .. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع

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قالت إن البلاد بدأت الأربعاء تدريبات بحرية واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 150 سفينة و15 ألف جندي في المحيط والمحيط القطبي وبحر وبحر .وأضافت الوزارة أن مناورات “عاصفة تموز” ستجرى في الفترة من 23 إلى 27 وستختبر جاهزية الأسطول للعمليات غير المعتادة واستخدام الأسلحة بعيدة المدى وغيرها من بما في ذلك الأنظمة المسيرة.وقالت الوزارة “في البحر، ستتدرب طواقم السفن على الانتشار في مناطق القتال، وإجراء عمليات مضادة للغواصات، والدفاع عن مناطق الانتشار ومناطق النشاط الاقتصادي”.وأضافت أن المناورات ستمشل أيضا التدريب على “صد هجمات أسلحة الهجوم الجوي والزوارق المسيرة والطائرات المسيرة المعادية لضمان سلامة الملاحة، وضرب أهداف العدو والمجموعات البحرية”.