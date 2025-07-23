كارثة الطائرة الهندية.. أخطاء صادمة في عملية تسليم جثامين الضحايا

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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن أخطاء صادمة وقعت في عملية تسليم جثامين ضحايا تحطم طائرة "إير إنديا"، ما أدى إلى تسلم بعض العائلات جثثا لا تعود لأقاربهم الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي الذي وقع في 12 حزيران الماضي.وحسب موقع مترو فإن التحقيقات الأولية بأن بعض جثث الضحايا البالغ عددهم 261 شخصا تم التعرف عليها بشكل خاطئ قبل ترحيلها من إلى المتحدة، ما أجبر عائلات على إلغاء مراسم دفن أقيمت بعد تأكيد خطأ الهوية.وفي إحدى الحالات، تم اكتشاف أن رفات ضحيتين قد تم خلطها ووضعها في تابوت واحد، ما استلزم فصلهما لاحقا قبل مراسم الدفن.ووفقا لتوجيهات الطبيبة الشرعية في ، الدكتورة فيونا ويلكوكس، بات من الضروري مطابقة جميع الجثث المعاد ترحيلها مع عينات التي وفرتها العائلات البريطانية.وحتى الآن تم تأكيد وجود حالتي خطأ في تحديد الهوية، في حين باشرت الجهات المعنية في كل من والهند تحقيقا مشتركا لتحديد ملابسات هذه التجاوزات، وسط أنباء عن نية رئيس الوزراء البريطاني، ، إثارة القضية خلال لقائه المرتقب مع نظيره خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الأسبوع.وكان على متن الرحلة رقم 171، التي كانت متجهة من مدينة أحمد آباد إلى مطار غاتويك، نحو 52 راكبا بريطانيا، وقد فقدت الطائرة قدرتها على الطيران قبل تحطمها، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.