31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تؤكد مجدداً: ما من خطط حالياً لإجراء محادثات مع أميركا
Lebanon 24
23-07-2025
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل بقائي مرة جديدة أن بلاده لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع
الولايات المتحدة
، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، والمقرر عقدها يوم الجمعة في إسطنبول على مستوى مساعدي الوزراء.
Advertisement
وحذّر بقائي في تصريحات اليوم الأربعاء، من تكرار "التجارب المريرة" في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكداً أن
طهران
تضع مصالح وحقوق الشعب
الإيراني
في صدارة أولوياتها.
وكان
وزير الخارجية الإيراني
، عباس عراقجي، قد صرّح في وقت سابق أن بلاده "تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق"، مشدداً على أن "يد
إيران
مليئة" في هذه المفاوضات.
وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع
العقوبات
، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية "سناب باك" المقررة في أكتوبر.
ونقل عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان
الإيراني، يعقوب رضا زاده، عن عراقجي قوله إنه ستُعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، على مستوى نواب
وزراء الخارجية
، وفق وكالة إرنا
الإيرانية
.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين مطلعين: إدارة ترامب تخطط لإجراء محادثات مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين مطلعين: إدارة ترامب تخطط لإجراء محادثات مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل
23/07/2025 15:34:09
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حاليا عند بوتين للتحدث إلى ترامب بعد الهجوم على إيران
Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حاليا عند بوتين للتحدث إلى ترامب بعد الهجوم على إيران
23/07/2025 15:34:09
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
Lebanon 24
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
23/07/2025 15:34:09
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران
Lebanon 24
وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران
23/07/2025 15:34:09
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زفاف أسطوريّ بملايين الدولارات... إبنة مؤسس شركة بارزة ستدخل القفص الذهبيّ هذا الأسبوع
Lebanon 24
زفاف أسطوريّ بملايين الدولارات... إبنة مؤسس شركة بارزة ستدخل القفص الذهبيّ هذا الأسبوع
08:17 | 2025-07-23
23/07/2025 08:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورة روسيا الجديدة "عاصفة يوليو".. ما هدفها؟
Lebanon 24
مناورة روسيا الجديدة "عاصفة يوليو".. ما هدفها؟
08:00 | 2025-07-23
23/07/2025 08:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لإسرائيل 6 مصالح في سوريا... ما هي؟
Lebanon 24
لإسرائيل 6 مصالح في سوريا... ما هي؟
08:00 | 2025-07-23
23/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُطلق مشروعاً لإنشاء مدينة الذهب
Lebanon 24
دولة عربيّة تُطلق مشروعاً لإنشاء مدينة الذهب
07:54 | 2025-07-23
23/07/2025 07:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح عمره 12 سنة... الأمير ويليام وزوجته كيت احتفلا بعيد ميلاد إبنهما جورج
Lebanon 24
أصبح عمره 12 سنة... الأمير ويليام وزوجته كيت احتفلا بعيد ميلاد إبنهما جورج
07:25 | 2025-07-23
23/07/2025 07:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
09:00 | 2025-07-22
22/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟
Lebanon 24
مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟
11:01 | 2025-07-22
22/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
14:15 | 2025-07-22
22/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في مهبّ التحوّلات: سيناريوهات على حافة الانفجار!
Lebanon 24
لبنان في مهبّ التحوّلات: سيناريوهات على حافة الانفجار!
10:00 | 2025-07-22
22/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:17 | 2025-07-23
زفاف أسطوريّ بملايين الدولارات... إبنة مؤسس شركة بارزة ستدخل القفص الذهبيّ هذا الأسبوع
08:00 | 2025-07-23
مناورة روسيا الجديدة "عاصفة يوليو".. ما هدفها؟
08:00 | 2025-07-23
لإسرائيل 6 مصالح في سوريا... ما هي؟
07:54 | 2025-07-23
دولة عربيّة تُطلق مشروعاً لإنشاء مدينة الذهب
07:25 | 2025-07-23
أصبح عمره 12 سنة... الأمير ويليام وزوجته كيت احتفلا بعيد ميلاد إبنهما جورج
07:11 | 2025-07-23
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
23/07/2025 15:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24