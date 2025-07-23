إيران تؤكد مجدداً: ما من خطط حالياً لإجراء محادثات مع أميركا

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أعلن المتحدث باسم إسماعيل بقائي مرة جديدة أن بلاده لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع ، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، والمقرر عقدها يوم الجمعة في إسطنبول على مستوى مساعدي الوزراء.وحذّر بقائي في تصريحات اليوم الأربعاء، من تكرار "التجارب المريرة" في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكداً أن تضع مصالح وحقوق الشعب في صدارة أولوياتها.وكان ، عباس عراقجي، قد صرّح في وقت سابق أن بلاده "تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق"، مشدداً على أن "يد مليئة" في هذه المفاوضات.وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع ، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية "سناب باك" المقررة في أكتوبر.ونقل عضو لجنة والسياسة الخارجية في الإيراني، يعقوب رضا زاده، عن عراقجي قوله إنه ستُعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، على مستوى نواب ، وفق وكالة إرنا .