Advertisement

عربي-دولي

إيران تؤكد مجدداً: ما من خطط حالياً لإجراء محادثات مع أميركا

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1395526-638888759240586479.png
Doc-P-1395526-638888759240586479.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مرة جديدة أن بلاده لا تملك في الوقت الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، والمقرر عقدها يوم الجمعة في إسطنبول على مستوى مساعدي الوزراء.
Advertisement

وحذّر بقائي في تصريحات اليوم الأربعاء، من تكرار "التجارب المريرة" في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكداً أن طهران تضع مصالح وحقوق الشعب الإيراني في صدارة أولوياتها.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في وقت سابق أن بلاده "تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق"، مشدداً على أن "يد إيران مليئة" في هذه المفاوضات.

وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع العقوبات، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية "سناب باك" المقررة في أكتوبر.

ونقل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، عن عراقجي قوله إنه ستُعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفق وكالة إرنا الإيرانية.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين مطلعين: إدارة ترامب تخطط لإجراء محادثات مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل
lebanon 24
23/07/2025 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حاليا عند بوتين للتحدث إلى ترامب بعد الهجوم على إيران
lebanon 24
23/07/2025 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
lebanon 24
23/07/2025 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة أميركية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران
lebanon 24
23/07/2025 15:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:17 | 2025-07-23
08:00 | 2025-07-23
08:00 | 2025-07-23
07:54 | 2025-07-23
07:25 | 2025-07-23
07:11 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24