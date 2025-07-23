إعتقال إمرأة في إسرائيل... خطّطت لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة

أعلنت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "الشرطة اعتقلت بالتعاون مع " " إمرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء ".

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وبحسب ، فإنّ المرأة من سكان وسط ، وخططت لاستهداف بعبوة ناسفة".

وأضافت أنّ "الشاباك" يُحقّق مع المرأة وستُوجه إليها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابيّ".