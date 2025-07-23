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إعتقال إمرأة في إسرائيل... خطّطت لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة

Lebanon 24
23-07-2025 | 06:56
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أعلنت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "الشرطة اعتقلت بالتعاون مع "الشاباك" إمرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
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وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنّ المرأة من سكان وسط إسرائيل، وخططت لاستهداف نتنياهو بعبوة ناسفة".
 
 
وأضافت أنّ "الشاباك" يُحقّق مع المرأة وستُوجه إليها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابيّ".
 
 
 
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