دولة عربيّة تُطلق مشروعاً لإنشاء مدينة الذهب

أعلنت ، أن للاقتصاد وافق على إنشاء مدينة العالمية في ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل. (روسيا اليوم)

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