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إقتصاد

دولة عربيّة تُطلق مشروعاً لإنشاء مدينة الذهب

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:54
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أعلنت وزارة التجارة العراقية، أن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل. (روسيا اليوم)
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