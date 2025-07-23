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عربي-دولي

يوم الجمعة... محكمة فرنسيّة ستتّخذ قراراً مهمّاً يتعلّق ببشار الأسد

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:27
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بتهمة شنّ هجمات كيميائيّة عام 2013، تتجّه الأنظار إلى محكمة التمييز الفرنسية، لإصدار قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحقّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يوم الجمعة المقبل.
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وستكون الجلسة علنية، وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، على أنّ تُحدّد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، أو جرائم ضدّ الإنسانية. (الامارات  24)
 
 
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