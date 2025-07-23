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عربي-دولي

كراهية وسحر أسود وقتل.. روسيا تكافح "عبدة الشيطان"

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:59
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وافقت المحكمة العليا في روسيا على طلب المدعي العام إيغور كراسنوف اعتبار ما يسمى بـ"الحركة الدولية لعبدة الشيطان" تنظيما نازيا جديدا، ومنع أنشطتها في الأراضي الروسية.
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وقالت إن النيابة العامة الروسية أوضحت أن هذه "الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمظاهر القومية المتطرفة والنازية الجديدة".

وتابعت أن "الحركة تقوم على أيديولوجية متطرفة، وعلى الكراهية والعداء تجاه الأديان السماوية ويقوم أعضاؤها بالدعوة علنا إلى تدمير وتدنيس الكنائس الأرثوذكسية، وممارسة طقوس السحر الأسود والقتل، كما يستخدمون رموزا وشارات موحدة، وتستند أسسهم الفكرية إلى منشورات عنصرية متطرفة".

ووفي كانون الثاني الماضي، كان البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا قد تحدث عن "الحركة الدولية لأتباع الشيطان" وطالب بفرض حظر قانوني على عبادة الشيطان في روسيا.
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