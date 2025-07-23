كراهية وسحر أسود وقتل.. روسيا تكافح "عبدة الشيطان"

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وافقت في على طلب اعتبار ما يسمى بـ"الحركة الدولية لعبدة الشيطان" تنظيما نازيا جديدا، ومنع أنشطتها في الأراضي الروسية.وقالت إن الروسية أوضحت أن هذه "الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمظاهر القومية المتطرفة والنازية الجديدة".وتابعت أن "الحركة تقوم على أيديولوجية متطرفة، وعلى الكراهية والعداء تجاه الأديان السماوية ويقوم أعضاؤها بالدعوة علنا إلى تدمير وتدنيس الكنائس ، وممارسة طقوس السحر الأسود والقتل، كما يستخدمون رموزا وشارات موحدة، وتستند أسسهم الفكرية إلى منشورات عنصرية متطرفة".ووفي كانون الثاني الماضي، كان بطريرك وسائر روسيا قد تحدث عن "الحركة الدولية لأتباع الشيطان" وطالب بفرض حظر قانوني على عبادة الشيطان في روسيا.