إليكم ما طلبته الحكومة السورية الجديدة من تركيا

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كشف مسؤولون أتراك أن الحكومة المؤقتة طلبت دعم لتعزيز قدراتها الدفاعية، بحسب «أسوشييتد برس»، وذلك في أعقاب أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن تصاعد التوترات في وتدخل إسرائيلي.وذكر مسؤولون في ،، اليوم (الأربعاء)، أن سوريا طلبت أيضاً مساعدات لمكافحة «المنظمات الإرهابية»، بما في ذلك تنظيم داعش".وأضاف المسؤولون أن تركيا - التي لطالما أعربت عن استعدادها لمساعدة سوريا - تعمل حالياً على تقديم التدريب والخدمات الاستشارية والدعم الفني للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. (الشرق الأوسط)