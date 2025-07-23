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إليكم ما طلبته الحكومة السورية الجديدة من تركيا

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:15
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كشف مسؤولون أتراك أن الحكومة السورية المؤقتة طلبت دعم تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، بحسب «أسوشييتد برس»، وذلك في أعقاب أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن تصاعد التوترات في سوريا وتدخل إسرائيلي.
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وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع،، اليوم (الأربعاء)، أن سوريا طلبت أيضاً مساعدات لمكافحة «المنظمات الإرهابية»، بما في ذلك تنظيم داعش".
وأضاف المسؤولون أن تركيا - التي لطالما أعربت عن استعدادها لمساعدة سوريا - تعمل حالياً على تقديم التدريب والخدمات الاستشارية والدعم الفني للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. (الشرق الأوسط)
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