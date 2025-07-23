28
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إليكم ما طلبته الحكومة السورية الجديدة من تركيا
Lebanon 24
23-07-2025
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤولون أتراك أن الحكومة
السورية
المؤقتة طلبت دعم
تركيا
لتعزيز قدراتها الدفاعية، بحسب «أسوشييتد برس»، وذلك في أعقاب أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن تصاعد التوترات في
سوريا
وتدخل إسرائيلي.
Advertisement
وذكر مسؤولون في
وزارة الدفاع
،، اليوم (الأربعاء)، أن سوريا طلبت أيضاً مساعدات لمكافحة «المنظمات الإرهابية»، بما في ذلك تنظيم داعش".
وأضاف المسؤولون أن تركيا - التي لطالما أعربت عن استعدادها لمساعدة سوريا - تعمل حالياً على تقديم التدريب والخدمات الاستشارية والدعم الفني للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك فرصة لمحاولة التوصل لاتفاق مستقبلي مع الحكومة السورية الجديدة
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك فرصة لمحاولة التوصل لاتفاق مستقبلي مع الحكومة السورية الجديدة
23/07/2025 21:33:30
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية
Lebanon 24
ترامب: الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية
23/07/2025 21:33:30
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبته نقابة المعلمين من وزير المالية
Lebanon 24
هذا ما طلبته نقابة المعلمين من وزير المالية
23/07/2025 21:33:30
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة... إليكم ما يجري
Lebanon 24
عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة... إليكم ما يجري
23/07/2025 21:33:30
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها ضمن خطة أحادية
Lebanon 24
سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها ضمن خطة أحادية
14:10 | 2025-07-23
23/07/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبراج استخدمها حزب الله ضد إسرائيل".. إليكم آخر تقرير من تل أبيب
Lebanon 24
"أبراج استخدمها حزب الله ضد إسرائيل".. إليكم آخر تقرير من تل أبيب
14:00 | 2025-07-23
23/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موقف دولي متصاعد.. البرازيل تدعم قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
Lebanon 24
في موقف دولي متصاعد.. البرازيل تدعم قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
13:20 | 2025-07-23
23/07/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدءًا من هذا التاريخ... الخطوط الجوية السويسرية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت
Lebanon 24
بدءًا من هذا التاريخ... الخطوط الجوية السويسرية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت
13:17 | 2025-07-23
23/07/2025 01:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة تجسسية" عن إسرائيل.. هكذا جرى خرقها!
Lebanon 24
"مفاجأة تجسسية" عن إسرائيل.. هكذا جرى خرقها!
13:00 | 2025-07-23
23/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
23:52 | 2025-07-22
22/07/2025 11:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
05:56 | 2025-07-23
23/07/2025 05:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد
Lebanon 24
توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد
05:43 | 2025-07-23
23/07/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:10 | 2025-07-23
سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها ضمن خطة أحادية
14:00 | 2025-07-23
"أبراج استخدمها حزب الله ضد إسرائيل".. إليكم آخر تقرير من تل أبيب
13:20 | 2025-07-23
في موقف دولي متصاعد.. البرازيل تدعم قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
13:17 | 2025-07-23
بدءًا من هذا التاريخ... الخطوط الجوية السويسرية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت
13:00 | 2025-07-23
"مفاجأة تجسسية" عن إسرائيل.. هكذا جرى خرقها!
12:21 | 2025-07-23
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
23/07/2025 21:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24