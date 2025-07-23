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عربي-دولي

الصحة العالمية: هناك ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية في غزة.. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:03
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنها تشهد ارتفاعا قاتلا في سوء التغذية في قطاع غزة.
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وتسبب هذا الأمر في وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة خلال عام 2025.
 
بالمقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم إنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر. (العربية) 

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