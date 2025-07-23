الصحة العالمية: هناك ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية في غزة.. وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

قالت اليوم الأربعاء إنها تشهد ارتفاعا قاتلا في سوء التغذية في .

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وتسبب هذا الأمر في وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة خلال عام 2025.

بالمقابل، قالت الحكومة اليوم إنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر. (العربية)