ما حقيقة إقامة حاجز للجيش الإسرائيلي قرب دمشق؟

نفت مصادر رسمية ما تم تداوله عن "مشاهدة دبابة إسرائيلية وحاجز عسكري إسرائيلي في مدينة قطنا جنوب العاصمة ".

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وأكد في محافظة ريف دمشق أن مدينة قطنا تقع تحت السيادة الكاملة للدولة السورية، وتنتشر فيها نقاط للجيش السوري، وهي تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة العسكرية والأمنية.

وطالب المكتب، كافة بتحري الدقة والمهنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تبني روايات مشبوهة، مشددا على أن المكتب يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة كل من يروج "لمثل هذه الأكاذيب"، والتي تمس السيادة الوطنية. (روسيا اليوم)