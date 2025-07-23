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عربي-دولي

ما حقيقة إقامة حاجز للجيش الإسرائيلي قرب دمشق؟

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:15
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نفت مصادر سورية رسمية ما تم تداوله عن "مشاهدة دبابة إسرائيلية وحاجز عسكري إسرائيلي في مدينة قطنا جنوب العاصمة السورية دمشق". 
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وأكد مكتب العلاقات الإعلامية في محافظة ريف دمشق أن مدينة قطنا تقع تحت السيادة الكاملة للدولة السورية، وتنتشر فيها نقاط للجيش السوري، وهي تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة العسكرية والأمنية.
 
وطالب المكتب، كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمهنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تبني روايات مشبوهة، مشددا على أن المكتب يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة كل من يروج "لمثل هذه الأكاذيب"، والتي تمس السيادة الوطنية. (روسيا اليوم) 
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