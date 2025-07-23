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عربي-دولي

متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب

Lebanon 24
23-07-2025 | 12:21
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، مساء اليوم، انّ "الجيش الإسرائيلي يخوض حربا غير مسبوقة في تاريخه". 
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وأكّد أن الجيش الإسرائيلي يعمل في "طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين بينما تبقى غزة مركز الثقل الرئيسي".

وشدد زامير على انّه "نواجه تحديات متعددة الجبهات بشكل متزامن ونعمل دون توقف". 

تابع: " نحن في مفترق طرق حاسم ستكون له تداعيات استراتيجية على مستقبل المعركة".
 
ختم زامير: "سلاح البر هو أساس الحسم الاستراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه".



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