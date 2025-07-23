متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب

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وأكّد أن الجيش الإسرائيلي يعمل في " وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين بينما تبقى غزة مركز الثقل ".وشدد على انّه "نواجه تحديات متعددة الجبهات بشكل متزامن ونعمل دون توقف".تابع: " نحن في حاسم ستكون له تداعيات استراتيجية على مستقبل المعركة".