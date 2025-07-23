"تهديد" أميركي لإسرائيل.. إستياء ظهر وهذه أسبابه!

نشر معهد دراسات الأمن القومي "INSS" تقريراً جديداً قال فيه إن الأميركية مُستاءة من إلحاق الضرر بالمسيحيين والأماكن المقدسة العائدة لهم .

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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن الأيام القليلة الماضية اتسمت بتزايد الاستياء الأميركيّ تجاه ، على خلفية سلسلة من الأحداث التي أثارت صدىً شعبياً وإعلامياً واسعاً، لا سيما من قبل المجتمعات حول العالم، وأضاف: "من بين الأحداث البارزة تفجير كنيسة العائلة المقدسة - الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، الواقعة شرق مدينة غزة؛ وإحراق كنيسة قديمة في قرية الطيبة ، شرق رام الله، والتي يحمل سكانها جزئياً الجنسية الأميركية، ناهيك عن أزمة إصدار تأشيرات لممثلي المنظمات المسيحية العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. حتى قبل ذلك، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالتحقيق في مقتل الفلسطيني الأميركي سيف الدين مسلط، الذي تعرض للضرب حتى الموت في قرية سنجل قرب رام الله، على يد متطرفين يهود".

ويقول التقرير إن هذه الأحداث "تُقلق ، وقد أثارت ردود فعل غير مألوفة، حتى من مؤيدي إسرائيل التقليديين في "، وتابع: "لقد تصدّر السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، الشخصيات التي وجهت انتقادات علنية. في سلسلة من التغريدات اللاذعة، وصف هاكابي الهجمات على غزة والقرية الفلسطينية بأنها اعتداءات وحشية بل وجرائم ضد الإنسانية. حتى أن السفير قام بزيارة علنية إلى الطيبة، برفقة السيناتور ليندسي غراهام، وهو مؤيد قديم آخر لإسرائيل، والذي قال لاحقاً إنه إذا كان المستوطنون مسؤولون عن الحريق المتعمد، فيجب تقديمهم للعدالة".

وأكمل: "مما زاد من حدة التوتر مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي إلى بنيامين نتنياهو، عقب ضغوط مارسها عليه قادة مسيحيون أميركيون بعد هجوم الكنيسة في غزة. ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة، طالب نتنياهو بالتحرك الفوري لتهدئة الأزمة، وحذّر من أن إلحاق الضرر بالمسيحيين يُلحق ضرراً بالغاً بصورة إسرائيل في نظر الرأي العام الأميركي".

وأضاف: "رداً على ذلك، أصدر نتنياهو اعتذاراً علنياً في غضون ساعات قليلة عن الضرر غير المقصود الذي لحق بالمجتمع المسيحي، بل وتحدث شخصياً مع البابا لاوون الرابع عشر للتعبير عن أسفه والتأكيد على دولة إسرائيل بحماية حرية الدين والأماكن المقدسة".

وتابع: "في الوقت نفسه، أرسل هكابي رسالة رسمية إلى موشيه أربيل، محذراً من أنه في حال عدم حل مشكلة تأشيرات رجال الدين وممثلي المنظمات المسيحية، فإن الولايات المتحدة ستنظر في فرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الإسرائيليين".

وختم التقرير: "يتماشى التوتر حول سلوك إسرائيل تجاه المجتمعات المسيحية مع تقارير إضافية من واشنطن حول عدم الرضا عن سلوك إسرائيل في المنطقة، وخاصة تجاه النظام السوري، على خلفية الاشتباكات بين الدروز والبدو في جنوب . وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين إدارة ترامب وإسرائيل، هناك شعور متزايد بأن واشنطن أصبحت حساسة بشكل متزايد تجاه التحركات التي يُنظر إليها على أنها تضر بالمصالح الأميركية ــ وخاصة تلك المتعلقة بقاعدة الدعم المسيحية الإنجيلية".