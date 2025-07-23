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عربي-دولي
إيران تكشف سبب تعطّل GPS في بعض المناطق!
Lebanon 24
23-07-2025
|
15:21
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قال وزير الاتصالات
الإيراني
،
عيسى زارع بور
، إن تعطل خدمة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في عدد من المناطق داخل البلاد يعود إلى "أسباب أمنية".
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وأوضح زارع بور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرد على ما وصفها بـ"التهديدات" التي تواجهها
إيران
في المرحلة الحالية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار "اتخذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة بهدف الحفاظ على أمن المواطنين ومنع استغلال معلومات الموقع من قبل
إسرائيل
".
وقال أنه "بالتعاون مع الشركات المحلية القائمة على المعرفة، نعمل على تصميم حلول لإدارة هذا الوضع لتقليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، وخاصة السائقين. وقد بدأت اختبارات هذه الحلول وتنفيذها".
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