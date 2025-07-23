إيران تكشف سبب تعطّل GPS في بعض المناطق!

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قال وزير الاتصالات ، ، إن تعطل خدمة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في عدد من المناطق داخل البلاد يعود إلى "أسباب أمنية".وأوضح زارع بور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرد على ما وصفها بـ"التهديدات" التي تواجهها في المرحلة الحالية.وأوضح الوزير أن هذا القرار "اتخذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة بهدف الحفاظ على أمن المواطنين ومنع استغلال معلومات الموقع من قبل ".وقال أنه "بالتعاون مع الشركات المحلية القائمة على المعرفة، نعمل على تصميم حلول لإدارة هذا الوضع لتقليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، وخاصة السائقين. وقد بدأت اختبارات هذه الحلول وتنفيذها".