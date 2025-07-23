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عربي-دولي

تبادل أسرى وهدنة مؤقتة… إليكم أبرز نتائج الجولة الثالثة من محادثات روسيا واوكرانيا

Lebanon 24
23-07-2025 | 15:54
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توصلت روسيا وأوكرانيا، خلال محادثات أُجريت في إسطنبول الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بتوسيع عملية تبادل أسرى الحرب، يشمل عسكريين ومدنيين من الجانبين.
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وأعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن موسكو وافقت على تبادل المزيد من الأسرى، مشيرًا إلى استعدادها لتسليم أوكرانيا نحو 3 آلاف جثة لجنود أوكرانيين قُتلوا في المعارك.

من جانبه، كشف رئيس الوفد الأوكراني أن كييف طرحت على موسكو مقترحًا لعقد قمة تجمع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل نهاية شهر آب المقبل.

وقال رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، في تصريحات إعلامية إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، داعيًا روسيا إلى إبداء "نهج بنّاء وواقعي" في المحادثات.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي خلال محادثات إسطنبول، أن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروط بالتوصل إلى اتفاق نهائي، قائلاً: "أي اجتماع بين الرئيسين سيكون لتوقيع وثائق، وليس لإجراء مناقشات".

من جهته، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أن موسكو اقترحت سلسلة من الهدن قصيرة الأجل، لكنه أشار إلى أن هذه المبادرات لا ترقى إلى وقف حقيقي للأعمال القتالية.

وكانت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين الجانبين قد اختُتمت في إسطنبول في وقت سابق الأربعاء، وهي أول مفاوضات مباشرة تُعقد منذ أكثر من سبعة أسابيع، وسط ضغوط أميركية على موسكو من قبل الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع كييف، أو مواجهة عقوبات إضافية صارمة.
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