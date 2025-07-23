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الداخلية السورية: نعمل على تحديد المتورطين في انتهاكات السويداء

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:27
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شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا على أن انتهاكات السويداء لا تمثل الدولة، قائلاً: "نعمل على تحديد المتورطين في انتهاكات السويداء".
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واضاف البابا في مقابلة مع "العربية: "كل الأطراف ارتكبت انتهاكات في السويداء"، مردفاً: "سنحاسب كل من ارتكب انتهاكات".
 
وتابع قائلاً: نقوم بما يلزم لضمان نجاح اتفاق السويداء".

وكشف البابا أنه تم إجلاء أكثر من 3000 عائلة من السويداء.

كما تابع: "نعمل على تأمين كل محافظة السويداء، والحكومة ستتولى الأمن".

وشدد على أن "خروج السويداء عن هيكل الدولة السورية سيهدد دول الجوار". (العربية) 
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