الداخلية السورية: نعمل على تحديد المتورطين في انتهاكات السويداء

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واضاف البابا في مقابلة مع "العربية: "كل الأطراف ارتكبت انتهاكات في السويداء"، مردفاً: "سنحاسب كل من ارتكب انتهاكات". شدد المتحدث باسم البابا على أن انتهاكات لا تمثل الدولة، قائلاً: "نعمل على تحديد المتورطين في انتهاكات السويداء".واضاف البابا في مقابلة مع "العربية: "كل الأطراف ارتكبت انتهاكات في السويداء"، مردفاً: "سنحاسب كل من ارتكب انتهاكات".

وتابع قائلاً: نقوم بما يلزم لضمان نجاح اتفاق السويداء".



وكشف البابا أنه تم إجلاء أكثر من 3000 عائلة من السويداء.



كما تابع: "نعمل على تأمين كل محافظة السويداء، والحكومة ستتولى الأمن".



وشدد على أن "خروج السويداء عن هيكل سيهدد دول الجوار". (العربية)