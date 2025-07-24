29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أطلقت ذخائر عنقودية.. إيران انتهكت القانون الإنساني خلال حربها مع إسرائيل
Lebanon 24
24-07-2025
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت
منظمة العفو الدولية
(أمنستي)، أمس الخميس، باتهام
إيران
بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية
في إسرائيل
خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في يونيو، في "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي" العرفي.
Advertisement
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إنّ "القوات
الإيرانية
أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكّان في
إسرائيل
صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هدّدت أرواح المدنيّين".
وأحصت أمنستي في بيانها ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع وقعت في 19 و20 و22 يونيو وطالت مناطق غوش دان (وسط)، وبئر السبع (جنوب)، وريشون لتسيون جنوبي
تل أبيب
.
ونقل البيان عن
إريكا
غيفارا
روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها إنّ "الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية لا ينبغي استخدامها أبدا. باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرّضت القوات الإيرانية حياة مدنيّين للخطر وأظهرت استخفافا صارخا بالقانون الإنساني الدولي".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
العفو الدولية: السفينة مادلين كانت تقل مدنيين عزلا في مهمة إنسانية واعتراضها ينتهك القانون الدولي
Lebanon 24
العفو الدولية: السفينة مادلين كانت تقل مدنيين عزلا في مهمة إنسانية واعتراضها ينتهك القانون الدولي
24/07/2025 08:18:44
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: هجمات إسرائيل انتهاك لسيادة إيران والقانون الدولي
Lebanon 24
السعودية: هجمات إسرائيل انتهاك لسيادة إيران والقانون الدولي
24/07/2025 08:18:44
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني وعليها معاملة المدنيين بإنسانية وكرامة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني وعليها معاملة المدنيين بإنسانية وكرامة
24/07/2025 08:18:44
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها
24/07/2025 08:18:44
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيّرة أوكرانية
01:10 | 2025-07-24
24/07/2025 01:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في الهند.. العثور على "سفارة وهمية" واعتقال "السفير"
Lebanon 24
في الهند.. العثور على "سفارة وهمية" واعتقال "السفير"
00:57 | 2025-07-24
24/07/2025 12:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
23 قتيلا و5 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
23 قتيلا و5 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
00:11 | 2025-07-24
24/07/2025 12:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في خليج عمان.. إيران تحذر مدمرة أميركية وتأمرها بتغيير مسارها والبنتاغون يوضح
Lebanon 24
في خليج عمان.. إيران تحذر مدمرة أميركية وتأمرها بتغيير مسارها والبنتاغون يوضح
23:58 | 2025-07-23
23/07/2025 11:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تتحدث عن خلاف بين ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة تتحدث عن خلاف بين ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي.. هذا ما كشفته
23:53 | 2025-07-23
23/07/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
Lebanon 24
للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة
05:56 | 2025-07-23
23/07/2025 05:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:10 | 2025-07-24
الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيّرة أوكرانية
00:57 | 2025-07-24
في الهند.. العثور على "سفارة وهمية" واعتقال "السفير"
00:11 | 2025-07-24
23 قتيلا و5 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
23:58 | 2025-07-23
في خليج عمان.. إيران تحذر مدمرة أميركية وتأمرها بتغيير مسارها والبنتاغون يوضح
23:53 | 2025-07-23
صحيفة تتحدث عن خلاف بين ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي.. هذا ما كشفته
23:38 | 2025-07-23
بقيمة 322 مليون دولار.. واشنطن توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا
فيديو
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
24/07/2025 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24