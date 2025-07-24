أطلقت ذخائر عنقودية.. إيران انتهكت القانون الإنساني خلال حربها مع إسرائيل

Advertisement

قامت (أمنستي)، أمس الخميس، باتهام بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في يونيو، في "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي" العرفي.وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إنّ "القوات أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكّان في صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هدّدت أرواح المدنيّين".وأحصت أمنستي في بيانها ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع وقعت في 19 و20 و22 يونيو وطالت مناطق غوش دان (وسط)، وبئر السبع (جنوب)، وريشون لتسيون جنوبي .ونقل البيان عن روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها إنّ "الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية لا ينبغي استخدامها أبدا. باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرّضت القوات الإيرانية حياة مدنيّين للخطر وأظهرت استخفافا صارخا بالقانون الإنساني الدولي".(سكاي نيوز)