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عربي-دولي
الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
24-07-2025
|
01:10
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أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تصدت ودمرت الليلة الماضية، عشرات المسيرات الجوية
الأوكرانية
.
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وأشارت الوزارة إلى أنه تم في الليلة الماضية، تدمير 39 مسيّرة أوكرانية فوق مياه
البحر الأسود
وبحر آزوف وفوق أراضي إقليم
كراسنودار
. (روسيا اليوم)
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