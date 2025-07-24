الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيّرة أوكرانية

أعلنت أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تصدت ودمرت الليلة الماضية، عشرات المسيرات الجوية .

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم في الليلة الماضية، تدمير 39 مسيّرة أوكرانية فوق مياه وبحر آزوف وفوق أراضي إقليم . (روسيا اليوم)