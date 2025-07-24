غير دستوري.. رفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة

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قررت محكمة استئناف عدم دستورية أمر الرئيس الأميركي بإنهاء حق الجنسية بالولادة ، وأيدت قرارا سابقا بوقف تنفيذه.وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر منذ أن حدت الأميركية في حزيران من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى .وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.(سكاي نيوز)