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غير دستوري.. رفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة

Lebanon 24
24-07-2025 | 01:40
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قررت محكمة استئناف عدم دستورية أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء حق الجنسية بالولادة ، وأيدت قرارا سابقا بوقف تنفيذه.
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وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في حزيران من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.

وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.(سكاي نيوز)

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