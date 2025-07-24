في خطوة مفاجئة لزيادة الضغط على باول.. ترامب يزور "الفيدرالي" اليوم

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يزور الرئيس الأميركي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين والإدارة الأميركية، بحسب ما أعلن البيت الابيض.وانتقد مرارا رئيس المجلس لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق" يوم الثلاثاء وعبر علنا عن رغبته في إقالته.وكان الرئيس قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق لولاية ثانية.