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في خطوة مفاجئة لزيادة الضغط على باول.. ترامب يزور "الفيدرالي" اليوم

Lebanon 24
24-07-2025 | 01:55
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يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية، بحسب ما أعلن البيت الابيض.
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وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق" يوم الثلاثاء وعبر علنا عن رغبته في إقالته.

وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية.
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