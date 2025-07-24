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روبيو بحث مع نظيره الأردني وقف إطلاق النار في سوريا

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:14
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن لبحث وقف إطلاق النار في سوريا، حيث شدد على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة في جنوب سوريا
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وكتب روبيو على حسابه بمنصة "إكس" "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا. كما شكرت الأردن على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة".
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