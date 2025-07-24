روبيو بحث مع نظيره الأردني وقف إطلاق النار في سوريا

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الأميركي ، أنه التقى نظيره في لبحث وقف إطلاق النار في ، حيث شدد على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة في .وكتب على حسابه بمنصة "إكس" "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا. كما شكرت على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في وغزة".