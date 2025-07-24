تحقيق في البنتاغون يكذب إدارة ترامب.. اليكم ما جرى

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ويتناقض الكشف بشكل مباشر مع تأكيدات بأنه لم يتم أي معلومات سرية في محادثات غير سرية، وهو ما يرى النقاد أنه انتهاك أمني كبير وفقا لصحيفة الأميركية. تلقّت هيئة رقابية مستقلة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدلة مثيرة تشير إلى أن رسائل من حساب ، بيت هيجسيث، على تطبيق سيجنال للتراسل الفوري، والتي كانت تستعرض حملة قصف أميركية في اليمن، كانت في الأصل مأخوذة من بريد إلكتروني سري للغاية.ويتناقض الكشف بشكل مباشر مع تأكيدات بأنه لم يتم أي معلومات سرية في محادثات غير سرية، وهو ما يرى النقاد أنه انتهاك أمني كبير وفقا لصحيفة الأميركية.

وتُعدّ هذه الرسائل، التي نُشرت في مجموعتي دردشة على الأقل عبر تطبيق سيجنال غير الآمن، محور تحقيق يجريه مكتب لوزارة الدفاع. وبدأ هذا التحقيق في نيسان بطلب من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.



ووفقًا لمصادر مطلعة للصحيفة، فإن خطط الهجوم العسكري تمّت مشاركتها في الأصل في بريد إلكتروني سري مع أكثر من اثني عشر مسؤولًا دفاعيًا من قبل الجنرال " " كوريلا، الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في . بعد ذلك، تم نشر هذه الخطط في محادثات المجموعات غير السرية بواسطة حساب تابع لهيجسيث في 15 آذار، قبل وقت قصير من بدء في مهاجمة الحوثيين في اليمن.