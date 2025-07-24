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عربي-دولي

بعد جولة محادثات في اسطنبول.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان هجمات بمُسيّرات

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:57
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قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا إن البلدين تبادلا الهجمات بالطائرات المسيرة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من اختتام أحدث جولة من المحادثات المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
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وقصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية جنوب البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وضرب مستودع لتخزين النفط.

وشنت القوات الروسية أحدث هجمات كبيرة على ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، لتندلع عدة حرائق في مبان سكنية وغيرها.

وقال مسؤولو الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود على تطبيق تيليغرام إن حطام طائرة مسيرة سقط على امرأة في منطقة أدلر بالقرب من منتجع سوتشي مما أدى إلى مقتلها.
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