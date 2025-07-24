بعد جولة محادثات في اسطنبول.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان هجمات بمُسيّرات

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قال مسؤولون من وروسيا إن البلدين تبادلا الهجمات بالطائرات المسيرة الخميس، وذلك بعد ساعات من اختتام أحدث جولة من المحادثات المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.وقصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية جنوب ، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وضرب مستودع لتخزين .وشنت القوات الروسية أحدث هجمات كبيرة على ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، لتندلع عدة حرائق في مبان سكنية وغيرها.وقال مسؤولو الطوارئ في منطقة الروسية المطلة على البحر الأسود على تطبيق تيليغرام إن حطام طائرة مسيرة سقط على امرأة في بالقرب من منتجع مما أدى إلى مقتلها.