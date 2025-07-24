في اطار صفقة التبادل.. وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو

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قامت طائرة "إيل-76 إم دي" تابعة للدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني، بالهبوط في مطار بمقاطعة .ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق وصول الطائرة.ومساء أمس الأربعاء أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين من الأراضي الخاضعة للسلطة في ، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية التي تم التوصل إليها في مفاوضات في 2 يونيو الماضي.