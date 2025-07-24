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عربي-دولي

في اطار صفقة التبادل.. وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:41
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قامت طائرة "إيل-76 إم دي" تابعة للدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني، بالهبوط في مطار بمقاطعة موسكو فجر اليوم الخميس.
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ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق وصول الطائرة.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة للسلطة في كييف، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات اسطنبول في 2 يونيو الماضي.
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