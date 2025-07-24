Advertisement

عربي-دولي

تجدد للاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1395895-638889509429752184.jpg
Doc-P-1395895-638889509429752184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبادلت القوات الكمبودية والتايلاندية إطلاق النار الخميس في جولة جديدة من الاشتباكات في منطقة حدودية متنازع عليها، بحسب ما أعلن البلدان.
Advertisement

وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد، إذ اتّهم كلّ من الطرفين الطرف الآخر بأنّه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.
وفي أيار تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي. ومذاك، يتقاذف الطرفان الاتهامات ويتبادلان الردود الانتقامية وقد قيّدت تايلاند حركة العبور عبر الحدود، فيما علّقت كمبوديا بعض الواردات.
مواضيع ذات صلة
جولة جديدة من الاشتباكات.. كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار في منطقة حدودية متنازع عليها
lebanon 24
24/07/2025 13:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يفرض رسوماً جمركية على كمبوديا وتايلاند بنسبة 36 في المئة وبنغلادش 35 في المئة
lebanon 24
24/07/2025 13:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند تناشد رعاياها في كمبوديا مغادرتها إثر اشتباك حدودي
lebanon 24
24/07/2025 13:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 9 تايلانديين وإصابة 14 في الاشتباكات مع كمبوديا
lebanon 24
24/07/2025 13:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:39 | 2025-07-24
06:14 | 2025-07-24
05:47 | 2025-07-24
05:45 | 2025-07-24
04:37 | 2025-07-24
04:14 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24