استدعاء آل كلينتون في قضية إبستين

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وقدّم النائب سكوت (الجمهوري من بنسلفانيا) اقتراحًا بإصدار أوامر الاستدعاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية الفيدرالية لإنفاذ القانون. ووافقت اللجنة التي يقودها الجمهوريون على الاقتراح بالتصويت الشفهي. صوّتت لجنة فرعية تابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء على استدعاء بيل وهيلاري بخصوص علاقاتهما المزعومة بجيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال وفقا لصحيفة بوست الأميركية.وقدّم النائب سكوت (الجمهوري من بنسلفانيا) اقتراحًا بإصدار أوامر الاستدعاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية الفيدرالية لإنفاذ القانون. ووافقت اللجنة التي يقودها الجمهوريون على الاقتراح بالتصويت الشفهي.

وتشمل أوامر الاستدعاء المطلوبة، بالإضافة إلى آل كلينتون، عددًا من كبار المسؤولين السابقين في ومنهم مدير السابق كومي، والمستشار الخاص السابق مولر، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش، وإريك هولدر، وميريك جارلاند، وبيل بار، وجيف سيشنز، وألبرتو غونزاليس. تهدف هذه الخطوة إلى "توسيع نطاق تحقيق اللجنة الكامل في قضية السيدة ماكسويل".