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استدعاء آل كلينتون في قضية إبستين

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:09
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صوّتت لجنة فرعية تابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء على استدعاء بيل وهيلاري كلينتون بخصوص علاقاتهما المزعومة بجيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.
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وقدّم النائب سكوت بيري (الجمهوري من بنسلفانيا) اقتراحًا بإصدار أوامر الاستدعاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية الفيدرالية لإنفاذ القانون. ووافقت اللجنة التي يقودها الجمهوريون على الاقتراح بالتصويت الشفهي.
وتشمل أوامر الاستدعاء المطلوبة، بالإضافة إلى آل كلينتون، عددًا من كبار المسؤولين السابقين في وزارة العدل ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمستشار الخاص السابق روبرت مولر، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش، وإريك هولدر، وميريك جارلاند، وبيل بار، وجيف سيشنز، وألبرتو غونزاليس. تهدف هذه الخطوة إلى "توسيع نطاق تحقيق اللجنة الكامل في قضية السيدة ماكسويل".
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