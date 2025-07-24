مسلحون على قارب فتحوا النار على ناقلة قبالة المخا باليمن

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أكدت شركة أمبري للأمن ، اليوم الخميس، أن مسلحين على قارب صغير فتحوا النار على ناقلة بحرية قبالة المخا باليمن.وقالت شركة أمبري إنها تلقت تقارير عن حادثة جديدة على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي المخا.وأضافت الشركة أن انفجارين على الأقل وقعا على مقربة شديدة من سفينة جرى استهدافها قبالة ميناء المخا.(العربية)