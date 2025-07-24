Advertisement

عربي-دولي

مسلحون على قارب فتحوا النار على ناقلة قبالة المخا باليمن

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1395909-638889524604014149.jpg
Doc-P-1395909-638889524604014149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت شركة أمبري للأمن البريطانية، اليوم الخميس، أن مسلحين على قارب صغير فتحوا النار على ناقلة بحرية قبالة المخا باليمن.
Advertisement

وقالت شركة أمبري إنها تلقت تقارير عن حادثة جديدة على بعد 30 ميلا بحريا شمال غربي المخا.

وأضافت الشركة أن انفجارين على الأقل وقعا على مقربة شديدة من سفينة جرى استهدافها قبالة ميناء المخا.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
هيئة أمن بحري: المياه تسربت إلى ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة الحديدة
lebanon 24
24/07/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أمن بحري: ناقلة نفط تحمل علم ليبيريا ومملوكة لجهات يونانية تعرضت لهجوم قبالة الحديدة
lebanon 24
24/07/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قبالة سواحل دولة عربيّة... إنفجار في ناقلة نفط
lebanon 24
24/07/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أمبري: سفينة تجارية تحمل علم جزر القمر تعرضت لإطلاق نار من قارب صغير أثناء عبورها باتجاه الشمال في المياه الواقعة شمال غربي مدينة المخا اليمنية
lebanon 24
24/07/2025 13:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:39 | 2025-07-24
06:14 | 2025-07-24
05:47 | 2025-07-24
05:45 | 2025-07-24
04:37 | 2025-07-24
04:14 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24