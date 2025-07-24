عملية دهس وسط إسرائيل.. وإصابة 9 جنود اسرائيليين

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جرح 9 جنود إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دهس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط .وقالت صحيفة إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دهس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف .وأضافت أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دعس بمحطة حافلات، دون إضافة معلومات عن هويته.وأوضحت أن فرقة نصبت حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية الدهس، فيما أعطت الشرطة أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع العملية.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع المصابين في العملية هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا، لافتة إلى أن وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ العملية.(الجزيرة)