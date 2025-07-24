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عربي-دولي
عملية دهس وسط إسرائيل.. وإصابة 9 جنود اسرائيليين
Lebanon 24
24-07-2025
|
04:14
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جرح 9 جنود إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دهس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط
إسرائيل
.
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وقالت صحيفة
يسرائيل هيوم
إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دهس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف
الإسرائيلي
.
وأضافت أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دعس بمحطة حافلات، دون إضافة معلومات عن هويته.
وأوضحت أن فرقة
الضفة الغربية
نصبت حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه عملية الدهس، فيما أعطت الشرطة أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ في البلدات والمدن القريبة من موقع العملية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع المصابين في العملية هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا، لافتة إلى أن وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ العملية.(الجزيرة)
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