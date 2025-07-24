"روايات زائفة بخصوص دخول المساعدات إلى القطاع".. حكومة غزة تحذر

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حذر في غزة من روايات زائفة حول دخول المساعدا، مؤكدا أن المجاعة تتفاقم في القطاع.وأوضح في بيان اليوم الخميس: "تزداد حدة المجاعة وانتشارها في محافظات ، بالتزامن مع إغلاق لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوما، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية".وأضاف: "قد سجلت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، وإن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500,000 كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل".وتابع: "نتابع بأسف ما يروجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول "انكسار المجاعة" و"دخول مئات الشاحنات"، وننفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات، فهي لا تمت للواقع بصلة، وتمثل تماهيا خطيرا مع الرواية المضلِّلة للاحتلال الإسرائيلي، وتشويها متعمدا لحقيقة الجريمة الجارية".وطالبت حكومة غزة من جميع دول العالم دون استثناء "ضرورة كسر الحصار فورا وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة"، محذرة "من ترويج الشائعات التي تخدر الوعي العالمي، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم التماهي مع الروايات الكاذبة، ونُحمل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة".