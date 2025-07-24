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عربي-دولي
عملية دهس غرب طولكرم... الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود
Lebanon 24
24-07-2025
|
08:54
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
إصابة 8 من جنوده بجروح متفاوتة، بعملية دهس وقعت
صباح اليوم
الخميس عند مفترق بيت ليد غرب
طولكرم
.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه" في وقت سابق
من اليوم
الخميس، أصيب جنديان من
جيش الدفاع الإسرائيلي
بجروح متوسطة، وأصيب ستة جنود آخرين بجروح طفيفة، في عملية دهس عند مفترق بيت ليد. وقد تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم".
ووقعت عملية دهس في محطة حافلات عند مدخل مدينة كفار يونا في
شارون
.
وقال موقع "واينت" إن البحث مستمر عن المنفذ، الذي ترك سيارته من نوع
تويوتا
في مكان الحادث وفر سيرا على الأقدام، حيث تشارك قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في عمليات المسح.
ولفت الموقع إلى أنه وحسب الشكوك، فإن المنفذ من سكان المثلث من فلسطينيي
إسرائيل
.
في غضون ذلك، تنتشر في جميع
المستوطنات
القريبة من منطقة الحادث حواجز أمنية، مدججة بالأسلحة، بالإضافة إلى نقاط تفتيش للشرطة على الطرق الرئيسية.
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