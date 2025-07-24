عملية دهس غرب طولكرم... الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود

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أعلن الجيش إصابة 8 من جنوده بجروح متفاوتة، بعملية دهس وقعت الخميس عند مفترق بيت ليد غرب .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه" في وقت سابق الخميس، أصيب جنديان من بجروح متوسطة، وأصيب ستة جنود آخرين بجروح طفيفة، في عملية دهس عند مفترق بيت ليد. وقد تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم".ووقعت عملية دهس في محطة حافلات عند مدخل مدينة كفار يونا في .وقال موقع "واينت" إن البحث مستمر عن المنفذ، الذي ترك سيارته من نوع في مكان الحادث وفر سيرا على الأقدام، حيث تشارك قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في عمليات المسح.ولفت الموقع إلى أنه وحسب الشكوك، فإن المنفذ من سكان المثلث من فلسطينيي .في غضون ذلك، تنتشر في جميع القريبة من منطقة الحادث حواجز أمنية، مدججة بالأسلحة، بالإضافة إلى نقاط تفتيش للشرطة على الطرق الرئيسية.