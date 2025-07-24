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عربي-دولي

بمساعدة ماسك.. ولاية ترامب الثانية مُهدّدة بسبب إعلاميّ

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:00
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حذّرت مجلة ذا كونفرزيشن من أن الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقطب الإعلام روبرت مردوخ، مالك صحيفة وول ستريت جورنال، قد يُسهم في إسقاط ترامب قبل إتمام ولايته الثانية، لا سيما مع تزايد الضغوط القضائية عليه.
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وأشارت المجلة إلى أن الأمور قد تتعقّد أكثر في حال انضمّ إيلون ماسك إلى مردوخ في حملة "أخلاقية" ضد ترامب، ما يشكل جبهة قوية من الأثرياء والنخب المؤثرة ضده.

وترى المجلة أن ترامب يُخاطر بخوض معركة خاسرة ضد وول ستريت جورنال، التي تتمتع بثقة شرائح النخبة الأميركية، خصوصاً في ظل تشكك هذه الفئات بسياسات ترامب الاقتصادية الجذرية، لا سيما المتعلقة بالرسوم الجمركية.
 وكانت "وول ستريت جورنال" قادت حملة صحفية واسعة ضد الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على أغلب دول العالم في نيسان الماضي، ووصفتها بأنها "أغبى حرب تجارية في التاريخ".

وفي 18 تموز، رفع ترامب دعوى قضائية ضد مردوخ بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت مقالاً عن بطاقة مرسومة يدوياً يُزعم أن الرئيس الأمريكي، أرسلها إلى جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، عام 2003.

وعلى ما يبدو، كانت البطاقة مساهمة ترامب في ألبوم عيد ميلاد جمعته لإبستين شريكته غيسلين ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار بالجنس عام 2021.

وفي تأكيدها على صعوبة المعركة التي اختارها ترامب ضد "وول ستريت جورنال"، نوّهت المجلة إلى اتساع إمبراطورية مردوخ الإعلامية "التي تعمل كاتحاد لوسائل إعلام رئيسية مختلفة، لكل منها سوقها وتطلعاتها الخاصة".

وفي سيناريو "مفترض"، لقدرة مردوخ على "إسقاط" ترامب أو هزّ شعبيته، ذكرت "ذا كونفرزيشن" أن بإمكان "وول ستريت جورنال" عبر تأثيرها الإعلامي الكبير  "إضعاف ولاء (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) الراسخ لترامب"، وهو ما سيدفع وسائل إعلام أحرى لـ "الانضمام الطوعي" للحملة.

وقالت "سيسمح هذا الانتشار الواسع لفوكس نيوز وواشنطن بوست في النهاية باتباع جمهورهما تدريجياً في التشكيك في ترامب، وربما انتقاده".

وبافتراض صحة رسالة عيد الميلاد المزعومة، توقعت المجلة ألا يرضخ مردوخ بسهولة، مشيرة إلى أنه في مرحلة ما، سيُنصح محامو الرئيس الأميركي بمخاطر الإفادات والكشف. وخلُصت إلى القول "إذا تورط ترامب في ملفات إبستين، فلن يدوم الصراع القانوني طويلاً، وستشتد الحملة الإعلامية ضده. (ارم)
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