بالفيديو.. شاهدوا لحظة الانفجار الضخم في إدلب

انفجار يهز مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها pic.twitter.com/eGFbiWmX6e — JEDWMAZH (@JEDWMAZH) July 24, 2025 Advertisement

وتداول ناشطون على مقطع فيديو يظهر تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من موقع الانفجار.

قُتل قرابة 6 أشخاص وجُرح العشرات جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر في ريف إدلب شمال .وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الانفجار نجم عن تفجر مستودع أسلحة داخل المدينة.من جانبه، أفاد بسماع دوي الانفجار في محيط مدينة إدلب.