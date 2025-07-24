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بالفيديو.. شاهدوا لحظة الانفجار الضخم في إدلب

Lebanon 24
24-07-2025 | 09:44
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قُتل قرابة 6 أشخاص وجُرح العشرات جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر في ريف إدلب شمال سوريا.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الانفجار نجم عن تفجر مستودع أسلحة داخل المدينة.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي الانفجار في محيط مدينة إدلب.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من موقع الانفجار.
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