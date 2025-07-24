بالفيديو.. شاهدوا لحظة الانفجار الضخم في إدلب

انفجار يهز مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها pic.twitter.com/eGFbiWmX6e
— JEDWMAZH (@JEDWMAZH) July 24, 2025
انفجار يهز مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها pic.twitter.com/eGFbiWmX6e
المشاهد الأولى من موقع الانفجار المروع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 70 آخرين بحسب وزارة الصحة السورية.#سوريا #إدلب #معرة_مصرين #انفجار_إدلب #ضحايا #مشاهد_أولية #فيديو pic.twitter.com/e9snvuyARm
— RT Arabic (@RTarabic) July 24, 2025
المشاهد الأولى من موقع الانفجار المروع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 70 آخرين بحسب وزارة الصحة السورية.#سوريا #إدلب #معرة_مصرين #انفجار_إدلب #ضحايا #مشاهد_أولية #فيديو pic.twitter.com/e9snvuyARm
🛑 انفجار ادلب pic.twitter.com/VGZsNnvxFo
— safaa mokbel (@LibanAyla) July 24, 2025
🛑 انفجار ادلب pic.twitter.com/VGZsNnvxFo