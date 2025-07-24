Advertisement

عربي-دولي

الملايين في طهران مهددون بالعطش

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1396065-638889756740318897.png
Doc-P-1396065-638889756740318897.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحذيرًا خطيرًا من تفاقم أزمة المياه في طهران، مشيرًا إلى احتمال اضطرار نحو 15 مليون شخص لمغادرتها بسبب الجفاف. وأكد أن العاصمة "لم يعد لديها مياه"، ما يضع خيار نقلها إلى موقع آخر على الطاولة.
Advertisement

وتعاني إيران من أزمة مائية تطال أكثر من 20 محافظة، مع انخفاض مستوى المياه في 80% من الخزانات وتهديد بجفاف أحد أكبرها خلال أسابيع. وانتقد بزشكيان الحكومة السابقة لتقاعسها عن معالجة المشكلة، بينما يؤكد خبراء المناخ أن تحسّن الوضع غير مرجّح قبل الخريف، في ظل ندرة الأمطار. الأزمة البيئية تتزامن مع تحديات سياسية واقتصادية، ما يزيد الضغط على الإدارة الجديدة.

 
مواضيع ذات صلة
مجاعة وشيكة في اليمن: 17 مليون جائع مهددون بالموت!
lebanon 24
24/07/2025 21:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: وفاة 17 نازحا بولاية شمال دارفور من العطش وأكثر من 40 لا يزالون مفقودين
lebanon 24
24/07/2025 21:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
lebanon 24
24/07/2025 21:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بمساعدة ماسك.. ولاية ترامب الثانية مُهدّدة بسبب إعلاميّ
lebanon 24
24/07/2025 21:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:33 | 2025-07-24
14:10 | 2025-07-24
14:00 | 2025-07-24
13:56 | 2025-07-24
13:45 | 2025-07-24
13:44 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24