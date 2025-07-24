الملايين في طهران مهددون بالعطش

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أطلق تحذيرًا خطيرًا من تفاقم أزمة المياه في ، مشيرًا إلى احتمال اضطرار نحو 15 مليون شخص لمغادرتها بسبب الجفاف. وأكد أن العاصمة "لم يعد لديها مياه"، ما يضع خيار نقلها إلى موقع آخر على الطاولة.وتعاني من أزمة مائية تطال أكثر من 20 محافظة، مع انخفاض مستوى المياه في 80% من الخزانات وتهديد بجفاف أحد أكبرها خلال أسابيع. وانتقد الحكومة السابقة لتقاعسها عن معالجة المشكلة، بينما يؤكد خبراء المناخ أن تحسّن الوضع غير مرجّح قبل الخريف، في ظل ندرة الأمطار. الأزمة البيئية تتزامن مع تحديات سياسية واقتصادية، ما يزيد الضغط على الإدارة الجديدة.