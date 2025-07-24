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مصرع جميع ركاب طائرة تحطمت في أقصى شرق روسيا

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:55
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أكد حاكم منطقة أمور الروسية مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة ركاب، وعددهم 48 شخصاً، بعد تحطمها قرب بلدة تيندا في أقصى شرق روسيا.
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وعُثر على حطام الطائرة، التي تشغّلها شركة أنجارا وتقترب من عمر 50 عاماً، محترقاً على سفح تل وسط غابة كثيفة.
 
وأفادت السلطات أن الطائرة فقدت الاتصال بالرادار خلال محاولة هبوط ثانية في ظروف جوية سيئة. وأُعلن الحداد ثلاثة أيام في المنطقة، فيما فتحت النيابة تحقيقاً في انتهاك قواعد السلامة الجوية.

 
 
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