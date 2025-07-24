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تصريح مُثير للجدل لوزير إسرائيليّ... ماذا قال عن غزة؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:27
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قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إنّ "الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه محو غزة".
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وأضاف إلياهو: "في نهاية المطاف ستكون غزة كلها يهودية". 
 
 
 
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