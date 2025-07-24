Advertisement

عربي-دولي

للمرة الاولى.. اجتماع سوري ـ إسرائيلي برعاية أميركية

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1396101-638889798864044252.jpg
Doc-P-1396101-638889798864044252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُرتقب عقد اجتماع، اليوم الخميس، في باريس، هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى.
Advertisement
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ "الاجتماع بين الوزيرين يُمهد له المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك".
وأضاف أنّ "اللقاء سيتطرّق إلى مسألة جنوب سوريا، حيث وقعت اشتباكات طائفية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، خلال أسبوع". (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
أ ف ب نقلا عن مصدر دبلوماسي: اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس اليوم برعاية أميركية
lebanon 24
24/07/2025 21:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني- سوري برعاية سعودية... ما القصّة؟
lebanon 24
24/07/2025 21:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من دمشق الى بيروت ..نفوذ سوري برعاية أميركية
lebanon 24
24/07/2025 21:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع تنسيقي برعاية الجيش لضمان توزيع عادل لمياه نبع اللبوة
lebanon 24
24/07/2025 21:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:33 | 2025-07-24
14:10 | 2025-07-24
14:00 | 2025-07-24
13:56 | 2025-07-24
13:45 | 2025-07-24
13:44 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24