للمرة الاولى.. اجتماع سوري ـ إسرائيلي برعاية أميركية

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يُرتقب عقد اجتماع، اليوم الخميس، في ، هو الأول من نوعه بين ، ووزير ، وفق ما أفاد مصدر رفيع المستوى.وأوضح المصدر، الذي طلب عدم هويته، أنّ "الاجتماع بين الوزيرين يُمهد له المبعوث الأميركي إلى توم ".وأضاف أنّ "اللقاء سيتطرّق إلى مسألة ، حيث وقعت اشتباكات طائفية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، خلال أسبوع". (الشرق الأوسط)