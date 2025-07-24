تحقيقٌ يكشف دور شقيق أحمد الشرع في سوريا... وهذا ما قَيلَ عن أحد اللبنانيين

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ولفت التحقيق إلى أنّ إعادة هيكلة الاقتصاد يتمّ بإشراف حازم الشقيق الأكبر للرئيس السوريّ . ذكر موقع "الميادين"، أنّ تحقيقاً لوكالة " " كشف أنّ الحكومة الجديدة تعمل على إعادة تشكيل اقتصاد البلاد، برعاية لجنة من الرجال المخفيّة هوياتهم حتى الآن، تحت أسماء مستعارة.ولفت التحقيق إلى أنّ إعادة هيكلة الاقتصاد يتمّ بإشراف حازم الشقيق الأكبر للرئيس السوريّ .

وأشارت "رويترز" إلى أنّ "زعيم اللجنة هو إبراهيم سكرية، وهو أسترالي من أصل لبنانيّ.

وأظهر التحقيق أن اللجنة حصلت على "أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، بما في ذلك ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الأصول المأخوذة من 3 رجال أعمال، وشركات في تكتل كان يسيطر عليه سابقاً المقربون من ، مثل شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد، بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار.