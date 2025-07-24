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عربي-دولي

تحقيقٌ يكشف دور شقيق أحمد الشرع في سوريا... وهذا ما قَيلَ عن أحد اللبنانيين

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ تحقيقاً لوكالة "رويترز" كشف أنّ الحكومة السورية الجديدة تعمل على إعادة تشكيل اقتصاد البلاد، برعاية لجنة من الرجال المخفيّة هوياتهم حتى الآن، تحت أسماء مستعارة.
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ولفت التحقيق إلى أنّ إعادة هيكلة الاقتصاد يتمّ بإشراف حازم الشرع الشقيق الأكبر للرئيس السوريّ أحمد الشرع.
 
 
وأشارت "رويترز" إلى أنّ "زعيم اللجنة هو إبراهيم سكرية، وهو أسترالي من أصل لبنانيّ.
وأظهر التحقيق أن اللجنة حصلت على "أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، بما في ذلك ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الأصول المأخوذة من 3 رجال أعمال، وشركات في تكتل كان يسيطر عليه سابقاً المقربون من الرئيس بشار الأسد، مثل شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد، بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار.
 
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