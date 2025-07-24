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عربي-دولي

عن البرنامج النووي... هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني

Lebanon 24
24-07-2025 | 12:35
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقطع مصوّر بثّته وسائل إعلام رسمية، أن طهران ستتمسك بحقوقها النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات المرتقبة يوم الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
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وأضاف أن إيران مستعدة لمواصلة برنامجها النووي بطريقة منطقية تطمئن الدول التي تُبدي مخاوفها.
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