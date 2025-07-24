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عربي-دولي
عن البرنامج النووي... هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني
Lebanon 24
24-07-2025
|
12:35
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أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، في مقطع مصوّر بثّته وسائل إعلام رسمية، أن
طهران
ستتمسك بحقوقها النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات المرتقبة يوم الجمعة مع
فرنسا
وبريطانيا وألمانيا.
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وأضاف أن
إيران
مستعدة لمواصلة برنامجها
النووي
بطريقة منطقية تطمئن الدول التي تُبدي مخاوفها.
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